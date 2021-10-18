В «Охта Парке» откроется трасса для беговых лыж с искусственным снегом

Также в этом сезоне на новой трассе можно будет покататься совершенно бесплатно. Фото: Pixabay

Также в этом сезоне на новой трассе можно будет покататься совершенно бесплатно. Фото: Pixabay

В скором времени на территории курорта «Охта Парк» появится освещённая трасса для беговых лыж с искусственным снегом. Точную дату пока не оглашают, однако уже есть информация о проекте, запланированном открыться этой зимой.

Известно, что протяжённость трассы будет равна трем километрам, она будет проходить по лесу. Это поможет защитить лыжников от сильного ветра. Об этом сообщает Peterburg2.

Благодаря искусственному оснежнению трасса на этом курорте будет открываться раньше начала снежного периода, а это значит, что раньше других трасс в Ленобласти.

Также в этом сезоне на новой трассе можно будет покататься совершенно бесплатно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мумию лыжника со вставной челюстью нашли у садоводства в Ленобласти. В Кировском районе Ленинградской области нашли человеческие останки, дошедшие до состояния мумии.