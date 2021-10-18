В «Охта Парке» откроется трасса для беговых лыж с искусственным снегом

В «Охта Парке» откроется трасса для беговых лыж с искусственным снегом
Также в этом сезоне на новой трассе можно будет покататься совершенно бесплатно. Фото: Pixabay

В скором времени на территории курорта «Охта Парк» появится освещённая трасса для беговых лыж с искусственным снегом. Точную дату пока не оглашают, однако уже есть информация о проекте, запланированном открыться этой зимой.

Известно, что протяжённость трассы будет равна трем километрам, она будет проходить по лесу. Это поможет защитить лыжников от сильного ветра. Об этом сообщает Peterburg2.

Благодаря искусственному оснежнению трасса на этом курорте будет открываться раньше начала снежного периода, а это значит, что раньше других трасс в Ленобласти.

Также в этом сезоне на новой трассе можно будет покататься совершенно бесплатно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мумию лыжника со вставной челюстью нашли у садоводства в Ленобласти. В Кировском районе Ленинградской области нашли человеческие останки, дошедшие до состояния мумии.

ленобласть лыжи охта парк санкт-петербург трасса


 

Новости партнеров
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне определили профессии, которые должны пройти вакцинацию независимо ...
В «Охта Парке» откроется трасса для беговых лыж с искусственным снегом
На перекрестке Зольной и Дальневосточного столкнулись две иномарки
Родители школьников Москвы попросили СКР и прокуратуру проверить систему ...
Под Лодейным Полем водитель застрял в машине после ДТП
Больше всего довольны своей зарплатой ИТ-специалисты, директора и медики
«Тулунского маньяка» приговорили к 24 годам тюрьмы за убийства и ...
Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19