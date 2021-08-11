Мумию лыжника со вставной челюстью нашли у садоводства в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области нашли человеческие останки, дошедшие до состояния мумии.

Сотрудники полиции устанавливают личность и обстоятельства смерти погибшего. Мумифицированный труп мужчины в лыжных ботинках был найден в лесу у садоводства «Фрунзенец».

Как стало известно gazeta.spb.ru, страшную находку нашли 9 августа. В полицию обратился председатель садоводства «Фрунзенец» и рассказал, что у дома на Транспортной улице, у моста, найден труп мужчины Он был одет в чёрные лыжные ботинки, тёмный спортивный костюм с красными надписями на груди, бордовую кофту, тёмную вязанную шапку с козырьком. Еще у него была вставная верхняя челюсть. Труп передали в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Ладожского озера извлекли труп неизвестного мужчины. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург передали погибшего сотрудникам полиции.