Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнут с полок магазинов

Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнут с полок магазинов
Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнуть с полок магазинов. Фото: Pixabay

В Минпромторге заявили, что дефицита средств бытовой химии на рынке России не предвидится.

В ведомстве отметили, что недостатка средств бытовой химии в России не будет. Также Минпромторг рассказал, что отечественные компании производят больше, чем жители России потребляют. Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом в Минпромторге подчеркнули, что необходимости в запасах продукции нет.

«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы — бытовая химия всегда будет на полках», — заявил Евтухов.

Отмечается, что производители закупили сырья для товаров на три месяца вперед. Таким образом, сейчас запасов хватит как минимум на 6 месяцев, заметил замглавы министерства. По его словам, на территории России работают более 15 заводов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России не ожидается дефицита подгузников и женских прокладок, заверили специалисты.

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