Решение о запрете продавать в России смартфоны с Samsung Рау отменено апелляционным судом

Решение о запрете продавать в России смартфоны с Samsung Рау отменено апелляционным судом
Решение о запрете продавать в России смартфоны с Samsung Рау отменено апелляционным судом. Фото: pixabay

Девятым арбитражным апелляционным судом было отменено решение о запрете продажи смартфонов с Samsung Рау.

Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение отменить запрет Samsung и ее российской «дочке» продавать в РФ смартфоны с Samsung Рау. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что решение о запрете распространялось на 61 модель смартфонов южнокорейской фирмы Samsung.

Источник РИА Новости также подтвердил, что в иске Sqwin SA было полностью отказано, а по делу принят новый судебный акт.

Летом 2021 года швейцарская Sqwin SA обратилась в суд с требованием запретить в России работу платежного сервиса Samsung Pay и всех смартфонов, на которых он используется. Суд в качестве изначально одобрил запрет на продажу смартфонов, но позднее его отменила вышестоящая инстанция.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что руководство южнокорейской компании Samsung Electronics следит за антироссийскими санкциями и готовят планы действий по минимизации своего ущерба.

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