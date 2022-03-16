В Samsung заявили, что следят санкциями против России и готовят планы действий

Руководство южнокорейской компании Samsung Electronics заявило, что следят за антироссийскими санкциями и готовят планы действий по минимизации своего ущерба.
Вице-председатель корпорации Хан Чон Хи заявил, что компания внимательно следит за ситуацией с санкциями против России. Так он ответил на вопрос о планах покинуть российский рынок.
«Мы разработаем планы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, направленные на минимизацию ущерба нашему бизнесу, и будем действовать в соответствии с ними», — приводит слова вице-председателя агентство Yonhap.
Хан Чон Хи напомнил, что сейчас поставки продукции Samsung в РФ приостановлены.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Eli Lilly приостанавливает инвестиции и ввоз в Россию некоторых лекарств.