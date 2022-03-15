Eli Lilly приостанавливает инвестиции и ввоз в Россию некоторых лекарств

Eli Lilly приостанавливает инвестиции и ввоз в Россию некоторых лекарств. Фото: Pixabay

Eli Lilly приостанавливает инвестиции и ввоз в Россию некоторых лекарств. Фото: Pixabay

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приняла решение ограничить ввоз в Россию некоторых лекарств, а также временно приостановить инвестиции.

На территории России Eli Lilly and Company приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, компания приостанавливает экспорт неосновных лекарств в Россию.

«Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — заявили в организации.

В Eli Lilly рассказали, что планируют передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, которые оказывают гуманитарную помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Росздравнадзоре объяснили недостаток левотироксина, который предназначен для лечения заболеваний щитовидной железы, ажиотажным спросом потребителей.