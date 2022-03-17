Петербуржцам рассказали, как город готовится к новой модели транспортного обслуживания

Петербург активно готовится к новой модели транспортного обслуживания. Политолог Дмитрий Солонников уверен, что специальные сервисы и объекты, которые помогут разобраться горожанам в новой системе, станут отличным навигатором для людей всех возрастов.

Благодаря сотрудничеству с сервисом «Яндекс.Карты» появился специальный сайт с информацией обо всех маршрутах. Также, помимо информации в сети сведения об изменения будут доступны на самих остановках. Об этом сообщает «МК в Питере».

Солонников рассказал, что Комитет по транспорту дополнительно запустил голосовое информирование о введение новой транспортной модели на эскалаторах станций метро, в автобусах и троллейбусах города, а также на железнодорожных вокзалах и в Пулково. Также информация об изменении работы транспорта представлена в самих автобусах и троллейбусах, листовки с информацией расклеивают и на стендах домов.

Подчеркивается, что над всеми способами информирования, включая онлайн и оффлайн ресурсы, в настоящий момент трудится комитет по транспорту и подведомственный ему «Организатор перевозок».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для гарантированной оплаты проезда в транспорте петербуржцам рекомендуется иметь при себе пластиковую банковскую карту.