Петербуржцам объяснили порядок оплаты проезда в транспорте в условиях санкций

Петербуржцам объяснили порядок оплаты проезда в транспорте в условиях санкций
Пассажирам рекомендуют иметь при себе пластиковую банковскую карту. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Для гарантированной оплаты проезда петербуржцам рекомендуется иметь при себе пластиковую банковскую карту.

Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе правительства города. Так, оплата проезда картами банков, не подвергнутых блокирующим санкциям, работает без каких-либо ограничений. Также это касается оплаты посредством сервисов Apple Pay и Google Pay.

А вот владельцам пластика остальных банков придется носить с собой карты — в этом случает электронные кошельки работать не будут.

Горожанам напомнили, что оплатить проезд можно смарт-картой «Подорожник», льготными проездными и наличными до 1 апреля, а после через разовые QR-коды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 апреля пассажиры смогут оплатить билет в общественном транспорте картой «Подорожник», льготными электронными билетами, банковской картой или разовыми QR-билетами.

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Петербуржцам объяснили порядок оплаты проезда в транспорте в условиях санкций
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