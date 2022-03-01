В наземном транспорте Петербурга откажутся от оплаты наличкой с апреля

С 1 апреля пассажиры могут оплатить билет в наземном транспорте можно будет четырьмя способами. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

С 1 апреля пассажиры могут оплатить билет в наземном транспорте можно будет четырьмя способами. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

С 1 апреля оплатить проезд в наземном транспорте Северной столицы можно будет четырьмя способами.

С апреля в наземном транспорте начинается поэтапный отказ от наличных купюр, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Пассажиры смогут оплатить билет картой «Подорожник», льготными электронными билетами, банковской картой или разовыми QR-билетами. Последний можно будет купить в кассах метро и в киосках «Организатора перевозок».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге новая модель транспортного обслуживания будет вводиться постепенно. Она пройдет в три этапа. В первую очередь транспортная реформа коснется смены топлива, постепенно транспорт перейдет на экологичный вид. Коммерческий вид общественного транспорта перейдет на социальный. Реформа будет проходить поэтапно, начиная с апреля 2022 года.