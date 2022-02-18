В Петербурге транспортная реформа осуществится в три этапа

В Петербурге транспортная реформа осуществится в три этапа
Поправки о нововведениях были утверждены еще весной 2020 года. С апреля они начнут вступать в силу. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице новая модель транспортного обслуживания будет вводиться постепенно. Она пройдет в три этапа.

Поправки к Федеральному закону, предусматривающие переход на новую модель транспортного обслуживания, были утверждены весной 2020 года.

Как сообщили в Смольном, в первую очередь транспортная реформа коснется смены топлива, постепенно транспорт перейдет на экологичный вид. Коммерческий вид общественного транспорта перейдет на социальный. Власти также обещают поступление 2800 комфортабельных автобусов и установку 200 новых остановок. А до 2024 года в Петербург поставят 339 единиц новенького транспорта.

Реформа будет проходить поэтапно, начиная с апреля 2022 года. В ходе первого этапа потребуется 864 автобуса с сохранением маршрута. Следующим шагом будет выпущены 693 автобуса, которые будут следовать по новым маршрутам или изменят трассу. В ходе третьего этапа на новые либо откорректированные линии направят 1244 автобуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупит 81 высокотехнологичный трамвай с системой подсчета пассажиров.

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