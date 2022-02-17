Петербург закупит 81 высокотехнологичный трамвай с системой подсчета пассажиров

Санкт-Петербург закупит 81 трамвай с системой автоматического подсчета пассажиров.

Открытый аукцион был объявлен городским комитетом по транспорту на поставку двух- и трехсекционных двухкабинных трамваев для СПб ГУП «Горэлектротранс». Первая поставка планируется уже во втором квартале 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трамваи будут снабжены приоритетным проездом, дистанционным управлением стрелочными переводами, климат-контролем, а также системой автоматического подсчёта пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупает 54 новых ретро-трамвая за 12 млрд рублей. Отдельно указано, что вагоны общественного транспорта должны вписываться в кривой участок диаметром 14 метров, а их облик должен напоминать советские вагоны, курсировавшие по Ленинграду в 50-60-х годах.