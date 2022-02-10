Петербург закупает 54 новых ретро-трамвая за 12 млрд рублей

Петербург закупает 54 новых ретро-трамвая за 12 млрд рублей
Планируется закупить 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев. Фото: ГУП "Горэлектротранс"

Петербургский «Горэлектротранс» (ГЭТ) объявил конкурс на поставку 54 трамваев в ретро-стиле, которые планируется вывести на линии в центре города.

Речь идет о лизинге 12 двухсекционных и 42 трехсекционных трамваев. Максимальная цена контракта составляет 12,9 млрд рублей.

Объявление разместили 9 февраля на сайте госзакупок. Отдельным требованием в техническом задании указано, что вагоны трамваев должны вписываться в кривой участок диаметром 14 метров. Кроме того облик транспорта должен напоминать советские вагоны, курсировавшие по Ленинграду в 50-60-х годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице планируют заняться обновлением трамвайного парка. На эти цели может быть затрачено около 7 миллиардов рублей. Половина новых двухсекционных трамваев появятся в Петербурге до конца мая, а еще половина — до конца июня.

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