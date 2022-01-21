До 2023 года трамвайный парк Петербурга обновят на 7 млрд

До 2023 года трамвайный парк Петербурга обновят на 7 млрд. Фото: Baltphoto

До 2023 года трамвайный парк Петербурга обновят на 7 млрд. Фото: Baltphoto

В Северной столице планируют заняться обновлением трамвайного парка. На эти цели может быть затрачено около 7 миллиардов рублей.

В 2022 и 2023 году «Горэлектротранс» займется реконструкцией трамвайного парка города. Должно появиться 54 двухсекционных и 3 трехсекционных трамвая с низким полом, а также измениться цвет общественного транспорта: его цвет будет состоять из белых, красных и черных оттенков — цветов компании. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Половина новых двухсекционных трамваев появятся в Петербурге до конца мая, а еще половина — до конца июня. Трамваи в количестве 8 штук поступят до 31 июля, а после и до 31 августа. В сентябре, в 30 числах, дойдет 9 трамваев, а до 31 октября город обзаведется новыми трамваями. До 30 ноября придет еще четыре единицы техники.

В 2023 году по плану в Санкт-Петербург придут три трехсекционных трамвая и оставшиеся двухсекционные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе с 15 июля 2022 года начнет ходить новый автобус под номером 223.