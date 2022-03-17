Россияне назвали ТОП-3 способа вложения денег

Россияне по-прежнему считают самым выгодным и надежным способом вложений денег недвижимость и золото. Об этом свидетельствует мартовское исследование аналитического центра НАФИ.

Опрос 1,6 тыс. человек в 53 регионах страны показал, что покупка недвижимости остается самым надежным и выгодным способом вложения средств, однако число сторонников такого рода инвестиций стремительно снижается: с 40% в 2020 году до 33% в 2022 году.

Как сообщил «Коммерсант», число же уверенных в надежности вложений в золото стало расти (25% против 21% в 2020 году).

В тройку лидеров также вошло накопление денег в рублях наличными. 23% россиян считают сегодня этот способ надежным, а 19 — выгодным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.