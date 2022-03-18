Продажи обувь в России в марте выросли в 1,5 раза

Средняя цена одной пары обуви увеличилась на 424 рубля. Фото: unsplash

Средняя цена одной пары обуви увеличилась на 424 рубля. Фото: unsplash

Заявления международных компаний об уходе с российского рынка привели к большому спросу на обувь.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), в первой половине марта в магазинах скупили 8,3 миллиона пар обуви, что на 57% больше, чем годом ранее.

На фоне заявлений о приостановке продаж зарубежными компаниями расходы населения России выросли на 70%. За первые две недели весны граждане купили 8,3 миллиона пар обуви, а в начале февраля было приобретено 5,3 миллиона пар.

Средняя цена одной пары обуви в начале марта увеличилась на 424 рубля — до 2 651 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы продукты, которые вот-вот взлетят в цене из-за санкций.