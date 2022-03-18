Мужчина наехал на камень и разбился насмерть в Калининском районе

Мужчина наехал на камень и разбился насмерть в Калининском районе
Водитель влетел в уличное освещение и разбился. Фото: https://pixabay.com/

Он привлекался 26 раз за превышение скоростного режима.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 52-летний автомобилист был за рулем «Патриота». Все произошло 17 марта, вечером, по улице Чугунной у дома №2. Житель города Волосово в Ленинградской области двигался от Полюстровского проспекта в сторону Чугунной улицы, когда не справился с управлением.

Водитель налетел сначала на бордюрный камень, а затем врезался в опору уличного освещения.

Травмы, которые получил житель Ленобласти, оказались не совместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль, попавший в дорожно-транспортное происшествие на Обводном канале, был набит подростками. К счастью, никто не пострадал.

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