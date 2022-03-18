Минкультуры: россияне увидят и отечественное, и зарубежное кино

Иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров. Фото: unsplash.com

Иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров. Фото: unsplash.com

Зрителю в России будет доступно как отечественное, так и зарубежное кино.

В Министерстве культуры сообщают, что «иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров». Об этом заявила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, передает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Максимченко объяснила, что и отечественное, и иностранное авторское художественное и документальное кино зрителям из России будет доступно.

Кроме того, на большом экране вновь покажут популярные ленты. Такие, как «Брат» и «Брат 2», «Холоп», «Салют 7».

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть записи и прямые трансляции театральных постановок, концертов, спортивных мероприятий.

По словам Светланы Максимченко, впереди крупные кинопремьеры: «Финник», «Первый Оскар», «Мистер Нокаут», «Хочу замуж».

Директор департамента Минкультуры отметила, что голливудское кино российские зрители все также могут смотреть в онлайн-кинотеатрах. Максимченко отметила, что «в настоящее время правительство Российской Федерации и Министерство культуры разрабатывают меры, которые обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Warner Bros отменила показ «Бэтмена» в России за день до премьеры.