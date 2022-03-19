Врач рассказал офисным работникам, как сохранить здоровье весной

Врач рассказал офисным работникам, как сохранить здоровье весной
Стоит выбирать такую одежду, чтобы не замерзнуть на улице и не вспотеть в помещении. Фото: pixabay

Офисным работникам, как и остальным людям, следует принимать витамины и придерживаться сбалансированного питания, чтобы сохранить здоровье весной.

Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

«Методы профилактики довольно известны и просты. Весной нужно придерживаться сбалансированного питания с включением овощей, фруктов, содержащих витамины и микроэлементы», — отметил врач.

По словам Тяжельникова, при ослабленном здоровье рекомендуется принимать недостающие организму витамины и микроэлементы, но для этого нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, не следует забывать про личную гигиену, особенно после посещения транспорта и общественных мест.

Врач подчеркнул, что с наступлением теплой погоды важно не переохлаждаться. Стоит выбирать такую одежду, чтобы не замерзнуть на улице и не вспотеть в помещении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-терапевт предупредила, чем грозит ежедневное употребление кофе.

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