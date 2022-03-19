Врач-терапевт предупредила, чем грозит ежедневное употребление кофе

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасности ежедневного употребления кофе в больших количествах для сердечно-сосудистой системы.

Медик рассказала «Москве 24», что чрезмерное употребление кофе может привести к проблемам с сердцем и сосудами и истощению сердечной мышцы.

«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Чернышова.

Также из-за частого употребления этого напитка человек может стать излишне раздражительным и тревожным. Кроме того, кофе может вызвать нарушение сна.

Однако, как отмечает врач, одна-две чашки кофе в день никакого вреда не принесут.

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