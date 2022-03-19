Врач рассказала, обострение каких болезней стоит ожидать весной

Врач рассказала, обострение каких болезней стоит ожидать весной
Врач рассказала, обострение каких болезней стоит ожидать весной. Фото: pixabay

Некоторые болезни имеют тенденцию обостряться в весенний период. Врач рассказала о некоторых из них.

Врач-терапевт Надежда Чернышова и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол заявила, что весной могут обостриться болезни желудочно-кишечного тракта, а также эксперт напомнила о вероятном дефиците витаминов, который необходимо добавлять в свой рацион. Об этом сообщает RT.

Чернышева отметила, что весной могут ухудшиться язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По мнению врачей, необходимо тщательно наблюдать за своим самочувствием в весенний период и оперативно реагировать на ухудшения.

Хорол добавила, что весной весьма вероятен дефицит витаминов, в связи с чем иммунная система у человека может «работать на пределе». Эксперт рекомендовала следить за сбалансированностью рациона. Так, с утра можно есть обволакивающие каши, кроме манной крупы, кисломолочные продукты, поддерживающие иммунную систему и микрофлору кишечника, а также нежирные овощные супы. В качестве гарнира к мясу врач советует брать запеченные овощи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач назвала признак, по которому можно обнаружить проблемы с ЖКТ. Боль в горле и наличие мокроты по утрам могут свидетельствовать о наличие у человека рефлюкс-эзофагита.

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