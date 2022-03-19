Психотерапевт объяснил, как связаны спорт и психическое здоровье

Психотерапевт объяснил, как связаны спорт и психическое здоровье
Справиться с душевными переживаниями может помочь спорт. Фото: Pixabay

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что занятия спортом помогают поддерживать стабильное психическое здоровье.

«XX век называли веком депрессии, XXI называют веком тревоги», — рассказал специалист в беседе с «Мослентой».

Постоянный стресс может вызвать тревожное расстройство, за которым могут последовать панические атаки. Все это может трансформироваться в отсутствие дееспособности человека.

По словам психотерапевта, справиться с душевными переживаниями может помочь спорт. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать стабильное психическое состояние и оставаться продуктивным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал офисным работникам, как сохранить здоровье весной.

психическое здоровье спорт физические нагрузки


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов