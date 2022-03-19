Психотерапевт объяснил, как связаны спорт и психическое здоровье

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что занятия спортом помогают поддерживать стабильное психическое здоровье.
«XX век называли веком депрессии, XXI называют веком тревоги», — рассказал специалист в беседе с «Мослентой».
Постоянный стресс может вызвать тревожное расстройство, за которым могут последовать панические атаки. Все это может трансформироваться в отсутствие дееспособности человека.
По словам психотерапевта, справиться с душевными переживаниями может помочь спорт. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать стабильное психическое состояние и оставаться продуктивным.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал офисным работникам, как сохранить здоровье весной.