Психотерапевт объяснил, как связаны спорт и психическое здоровье

Справиться с душевными переживаниями может помочь спорт. Фото: Pixabay

Справиться с душевными переживаниями может помочь спорт. Фото: Pixabay

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что занятия спортом помогают поддерживать стабильное психическое здоровье.

«XX век называли веком депрессии, XXI называют веком тревоги», — рассказал специалист в беседе с «Мослентой».

Постоянный стресс может вызвать тревожное расстройство, за которым могут последовать панические атаки. Все это может трансформироваться в отсутствие дееспособности человека.

По словам психотерапевта, справиться с душевными переживаниями может помочь спорт. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать стабильное психическое состояние и оставаться продуктивным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал офисным работникам, как сохранить здоровье весной.