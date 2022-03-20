Петербургская рок-группа Tequilajazzz приостанавливает концертную деятельность

Петербургская рок-группа Tequilajazzz приостанавливает концертную деятельность
Музыканты объявили о приостановке концертов. Фото: скриншот Tequilajazzz/ "ВКонтакте"

Петербургская рок-группа Tequilajazzz заявила о приостановке концертной деятельности.

Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Принятое решение они объяснили событиями, происходящими в мире и стране.

Музыканты пообещали в ближайшее время рассказать про условия возврата денег за билеты и переносы концертов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что концертная индустрия в России снова оказалась под угрозой. Если раньше в этом свою роль играла по большей части пандемия коронавируса, то теперь удар пришел со стороны санкций. За последние дни многие западные агенты приняли решение отменить туры и концерты больших, либо средних иностранных артистов на территории РФ. Предположительно, новый кризис в концертной индустрии может перерасти даже последствия пандемии.

Tequilajazzz новости СПб рок-группа


 

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