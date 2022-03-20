Россиянам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал, что инвестиционное золото можно купить в банках, которые могут устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).

Он отметил, что сейчас спред составляет 20-30%, что делает вложения в золото привлекательными для инвестиций. Кроме того, граждане, владеющие драгоценным металлом более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева посоветовала не вынимать из банковской упаковки золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций. Она отметила, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, заморожена половина золотовалютных резервов Российской Федерации. Порядка 50% золотовалютных резервов Центробанка России в заморозке в связи со введенными санкциями.