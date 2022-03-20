Россиянам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить

Россиянам дали совет, как купить слиток золота и где его хранить
Стоимость находки оценивается в 152 тысячи фунтов стерлингов. Фото: Pixabay

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал, что инвестиционное золото можно купить в банках, которые могут устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).

Он отметил, что сейчас спред составляет 20-30%, что делает вложения в золото привлекательными для инвестиций. Кроме того, граждане, владеющие драгоценным металлом более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева посоветовала не вынимать из банковской упаковки золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций. Она отметила, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, заморожена половина золотовалютных резервов Российской Федерации. Порядка 50% золотовалютных резервов Центробанка России в заморозке в связи со введенными санкциями.

аналитик банки золото


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов