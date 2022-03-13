Глава Минфина Силуанов: под санкциями находятся 300 млрд золотовалютных резервов РФ

По словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, заморожена половина золотовалютных резервов Российской Федерации.

Порядка 50% золотовалютных резервов Центробанка России в заморозке в связи со введенными санкциями. Об этом рассказал глава Минфина в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает ТАСС

«У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил глава министерства.

Также Силуанов отметил, что частично резервы находятся китайской валюте. Однако страны запада давят на КНР, чтобы те ограничили для РФ доступ к резервам.

Министр добавил, что благодаря партнерским отношениям с Китаем возможно увеличить сотрудничество.

«Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — констатировал Силуанов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия потратит 455 млрд рублей на выплаты детям от 8 до 16 лет.