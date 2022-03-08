Россия потратит 455 млрд рублей на выплаты детям от 8 до 16 лет

Правительство России выделит порядка 455 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 млрд рублей», — заявил глава ведомства.

По словам Силуанова, новые пособия будут направлены семьям с небольшим доходом по поручению президента РФ.

Мера по дополнительной поддержке семей с детьми начнет действовать с 1 апреля, но первые выплаты будут осуществлены только в мае. При этом россиянам начислят пособия сразу за два месяца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что размер выплаты на детей от 8 до 16 лет для семей с невысокими доходами составит 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.