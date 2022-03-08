В Минтруде пояснили размер новых пособий на детей от 8 до 16 лет

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что размер выплаты на детей от 8 до 16 лет для семей с невысокими доходами составит 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.

Глава Минтруда заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что семья с невысокими доходами может претендовать на выплату в размере 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума, который установлен в ее регионе. По словам Котякова, в среднем по стране пособие будет составлять от 6000 до 12 000 рублей.

Базовый размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума. Если среднедушевые доходы в семье, которая получает это пособие, все равно меньше прожиточного минимума, то пособие составит 75%. И, если при назначении последнего пособия, доходы остаются ниже минимума, то выплата составит 100% от регионального минимума.

Пособия начнут выплачивать с мая, но в связи с тем, что меру поддержки вводят с 1 апреля, в мае семьи получат сразу две выплаты. Их смогут получить родители более 5 миллионов детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин объявил о выплатах семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет.