Семьи с невысокими доходами получат выплаты на детей 8-16 лет

Семьи с невысокими доходами получат выплаты на детей 8-16 лет
Первые выплаты на детей от 8 до 16 лет будут предоставлены семьям в мае. Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин объявил о выплатах семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет.

Об этом российский лидер сообщил в праздничном обращении 8 марта, опубликованном на сайте Кремля. Он уточнил, что данная мера начнет действовать с 1 апреля.

Путин отметил, что власти будут «делать все для поддержки семей».

Первые выплаты семьям начнутся уже в мае этого года, заявил президент. Пока не уточняется размер пособий, а также критерии для семей и условия их получения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению затронут граждан, которые в силу различных обстоятельств не смогли выработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой пенсии. В среднем размер таких выплат в апреле вырастет на 800 рублей. Их получат около 700 тыс. человек в стране.

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