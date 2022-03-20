На льду Финского залива в Песочном нашли мертвого рыбака

В Выборгском районе Ленобласти нашли труп рыбака.
Информация о мертвом мужчине поступила спасателям накануне. На место отправилась дежурная смена на СВП «Хивус-10».
Тело обнаружили недалеко от посёлка Песочное на льду Финского залива, сообщили в пресс-службе ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».
Труп передали сотрудникам правоохранительных органов.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на даче во Всеволожском районе Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.