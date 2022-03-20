На льду Финского залива в Песочном нашли мертвого рыбака

На льду Финского залива в Песочном нашли мертвого рыбака
Спасатели нашли труп рыбака. Фото: Pexeles

В Выборгском районе Ленобласти нашли труп рыбака.

Информация о мертвом мужчине поступила спасателям накануне. На место отправилась дежурная смена на СВП «Хивус-10».

Тело обнаружили недалеко от посёлка Песочное на льду Финского залива, сообщили в пресс-службе ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

Труп передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на даче во Всеволожском районе Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.

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