На льду Финского залива в Песочном нашли мертвого рыбака

В Выборгском районе Ленобласти нашли труп рыбака.

Информация о мертвом мужчине поступила спасателям накануне. На место отправилась дежурная смена на СВП «Хивус-10».

Тело обнаружили недалеко от посёлка Песочное на льду Финского залива, сообщили в пресс-службе ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

Труп передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на даче во Всеволожском районе Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.