Отец мог ударом ладони убить кричащего трехмесячного ребенка

В отношении мужчины из Тамбовской области возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет завел дело по факту смерти трехмесячного ребенка в Тамбовской области. Подозреваемым стал родной отец малыша. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, трагедия произошла в селе Донское.

Мальчик мог скончаться от рук собственного 46-летнего отца. Мужчину задержали правоохранительные органы. Он являлся сожителем матери потерпевшего.

Следствие полагает, что в субботу ночью, 19 марта, грудничок заплакал. Разъяренный отец ударил малыша ладонью по голове. Однако с утра состояние мальчика начало ухудшаться. Его мама вызвала карету скорой помощи.

Когда врачи прибыли к месту случившегося, то констатировали смерть младенца. Трехмесячный ребенок скончался от черепно-мозговой травмы.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ТАСС передает, что по словам официального представителя прокуратуры региона Ирины Смороковой, «мать состоит на учете в органах системы профилактики, у нее есть второй малолетний ребенок 2017 года рождения, женщина злоупотребят спиртным».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения случайно сел на малышку в ванной. Девочка скончалась. Следствие полагает, что в этот момент мать девочки была в гостях. О произошедшем стало известно благодаря соседям снизу. Жильцов начало топить. Люди обратились в коммунальные службы.