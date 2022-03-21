Российские магазины отменяют программы рассрочки и кредитования

Российские магазины отменяют программы рассрочки и кредитования
Как пояснили в Роспотребнадзоре, магазины имеют полное право принимать подобные решения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В России гипермаркеты электроники отказываются продавать технику в рассрочку. Также некоторые из них ограничили реализацию товара в кредит, передают «Известия».

Условия покупок в крупных сетевых магазинах бытовой техники и электроники пересмотрены. Теперь чтобы совершить в них покупку, посетителю нужно внести всю стоимость товара сразу. В частности, в «М. Видео — Эльдорадо» больше не действует программа рассрочки. Торговая сеть Apple re:Store отказалась не только от рассрочек, но и от кредитных предложений.

Ретейлеры были вынуждены пересмотреть условия продаж в связи с ростом ключевой ставки Банка России и скачками курса доллара. Многие товарные позиции взлетели в цене, а рассрочка является одним из вариантов скидок. При нынешних условиях торговые сети больше не могут идти на уступку покупателям.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, магазины имеют полное право принимать подобные решения. Они предлагали приобретать товар в рассрочку по личной инициативе и не обязаны оказывать данную услугу на постоянной основе. Отмена промоакций позволяет игрокам рынка сдержать цены на товары. Впрочем, ретейлеры поясняют, что спрос населения на покупки под проценты и без того начал падать.

Представитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что торговые сети не станут больше торговать в рассрочку и после стабилизации цен. Даже программы кредитования сохранят немногие сети, и причина тому – постоянные изменения цен. На момент поступления средств из банка товар может успеть подорожать, что делает сделку невыгодной.

Еще один аргумент против сохранения кредитных программ – прекращение поставок многих дорогих товаров. Причина – в заморозке поставок крупными ретейлерами и проблемах с логистикой. Скоро запасы дорогих девайсов подойдут к концу и потребность в кредитовании покупателей снизится.

антироссийские санкции банки бытовая техника гипермаркеты кредиты магазины товар


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов