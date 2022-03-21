Российские магазины отменяют программы рассрочки и кредитования

В России гипермаркеты электроники отказываются продавать технику в рассрочку. Также некоторые из них ограничили реализацию товара в кредит, передают «Известия».

Условия покупок в крупных сетевых магазинах бытовой техники и электроники пересмотрены. Теперь чтобы совершить в них покупку, посетителю нужно внести всю стоимость товара сразу. В частности, в «М. Видео — Эльдорадо» больше не действует программа рассрочки. Торговая сеть Apple re:Store отказалась не только от рассрочек, но и от кредитных предложений.

Ретейлеры были вынуждены пересмотреть условия продаж в связи с ростом ключевой ставки Банка России и скачками курса доллара. Многие товарные позиции взлетели в цене, а рассрочка является одним из вариантов скидок. При нынешних условиях торговые сети больше не могут идти на уступку покупателям.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, магазины имеют полное право принимать подобные решения. Они предлагали приобретать товар в рассрочку по личной инициативе и не обязаны оказывать данную услугу на постоянной основе. Отмена промоакций позволяет игрокам рынка сдержать цены на товары. Впрочем, ретейлеры поясняют, что спрос населения на покупки под проценты и без того начал падать.

Представитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что торговые сети не станут больше торговать в рассрочку и после стабилизации цен. Даже программы кредитования сохранят немногие сети, и причина тому – постоянные изменения цен. На момент поступления средств из банка товар может успеть подорожать, что делает сделку невыгодной.

Еще один аргумент против сохранения кредитных программ – прекращение поставок многих дорогих товаров. Причина – в заморозке поставок крупными ретейлерами и проблемах с логистикой. Скоро запасы дорогих девайсов подойдут к концу и потребность в кредитовании покупателей снизится.