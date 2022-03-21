Жителям России раскрыли дальнейшую судьбу рынка недвижимости и ипотеки

Примерно 7 млн жителей России, а если включать семьи, — то около 20 млн человек,- взяли ипотеку. В связи с этим поддержка строительства и ипотеки является одной из самых важных антикризисных мер, отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Хуснуллин подчеркнул, что на сегодняшний день сохранены все льготные программы ипотеки, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 20%, ипотека оставалась под 6-7%. Кроме того, по словам вице-премьера, государство будет поддерживать застройщиков с целью. активного продолжения строительства жилья. Об этом Хуснуллин рассказал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что население проинвестировало более 3 трлн рублей на счета эскроу, поэтому строительство всех начатых домов точно должно быть закончено. Также вице-премьер рассказал, что на этой неделе прошла встреча с крупными застройщиками, в результате которой была выработана позиция совместной работы в сложившейся непростой ситуации с учетом санкций.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков заявил, что для девелоперских проектов сложившаяся ситуация может повлечь за собой приостановку новых проектов, в подобных условиях никто не будет рассматривать долгосрочные инвестиции, пишет «Российская газета».

Кулаков отметил, что серьезными социальными последствиями может грозить даже просто корректировка условий по программе субсидирования льготной ипотеки. При этом он также подчеркнул, что говорить о возобновлении инвестиционной активности в сфере недвижимости может будет только после снижения ключевой ставки Банка России до 10%.

В свою очередь коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев заметил, что повышенная ключевая ставка оказывает влияние на величину ипотечных ставок, а также процентов по проектному финансированию и ставок по оборотным кредитам.

При ключевой ставки ЦБ в 20% в ближайшие месяцы не следует ожидать сокращения ставок по кредитам, считают эксперты. Подобное условие еще больше способствует введению программы субсидирования, а именно снижения стоимости кредитов для застройщиков и для покупателей.

Генеральный директор Realiste Алексей Гальцев заключил, что без расчета на государственную поддержку застройщики должны адаптироваться к создавшимся условиям, например, предлагать гражданам рассрочку и ипотеку на особых условиях, помогать обменять квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что невысокий уровень доходов и платежеспособности, рост курса, а также увеличение цен на товары и услуги в Российской Федерации может спровоцировать невозможность оплаты кредитов среди граждан.