Россиян, обремененных кредитами и ипотеками, предупредили о финансовых сложностях

Низкий уровень доходов и платежеспособности, рост курса, а также увеличение цен на товары и услуги в России может спровоцировать невозможность оплаты кредитов среди граждан.

Сложившуюся в стране ситуацию прокомментировал кандидат экономических наук Михаил Беляев, передает АБН.

По словам специалиста, большое количество россиян скоро окажутся стеснены в деньгах. Помимо прочего повлияют на это и санкции западных стран.

«Нельзя сказать, что мы сегодня находимся в бедственной фазе, но очевидно, что она далека от процветания», констатировал эксперт.

Более всего опасения вызывает развивающаяся инфляция. Это может привести к тому, что граждане не смогут платить свои кредиты.

Беляев отметил, что власти страны принимают ряд мер, чтобы смягчить сложившуюся ситуацию. Имеется в виду возможная реструктуризация задолженности и кредитные каникулы. При этом, полностью избавиться от кредитной задолженности не получится. Кроме того, сейчас будет действовать временный мораторий на процедуру банкротства.

Несмотря на смягчающие обстоятельства меры, россиянам придется непросто. Михаил Беляев предупреждает, что многим даже придется найти новую работу, продать часть имущества.

Также специалист добавил, что не понимает позиции безответственных заемщиков.

«А некоторые из них считают, что удовлетворив свои потребности при помощи кредита, могут переложить выплату займа на банки либо государство, такая позиция мне не близка», — уверяет Беляев.

Кандидат экономических наук отметил, что не имеет в виду тех россиян, которые и вправду попадают в тяжелую ситуацию. Но количество безответственных клиентов все растет и растет.

Михаил Беляев объяснил, что кредитоваться сейчас под 20-25 процентов годовых в состоянии лишь неразумный заемщик. При этом, выдать такой кредит, который почти невозможно заплатить, также может только неразумный банк.

Эксперт заключил, чтоб в ближайшее время кредитный рынок будет испытывать состояние заморозки, по крайней мере пока Центральный банк не снизит ключевую ставку.

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