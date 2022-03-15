Риелтор спрогнозировал падение цен на недвижимость

Риелтор спрогнозировал падение цен на недвижимость
Риелтор Дарья Кучмистова предупредила россиян об ожидаемом удешевении вторичного жилья. Фото: pixabay

Риелтор Дарья Кучмистова сообщила жителям РФ, что вторичное жилье может стать гораздо дешевле.

Специалист считает, что «вторичка» останется в привычной ценовой категории, ведь продавцам ничего не останется кроме как снижать цены на фоне отсутствия платежеспособных клиентов. Об этом сообщает издание «Прайм».

В настоящее время большое количество заемщиков уже не могут платить долги по нескольким причинам:

  • высокой закредитованность населения;
  • уход ряда иностранных компаний с российского рынка;
  • закрытие некоторых отечественных предприятий.

В связи с этим кое-кто из владельцев жилья решает продать имеющуюся недвижимость, чтобы расплатиться с банками и получить деньги на жизнь.

Риелтор считает, что это должно привести к снижению цен на вторичное жилье или предоставлению скидок при его продаже. При этом, цена на квартиры бизнес-класса, думает Дарья Кучмистова, так и будет расти из-за отсутствия предложения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне начнут вкладываться в недвижимость, чтобы сохранить деньги.

деньги недвижимость падение цены риелтор Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...