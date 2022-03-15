Риелтор спрогнозировал падение цен на недвижимость

Риелтор Дарья Кучмистова сообщила жителям РФ, что вторичное жилье может стать гораздо дешевле.
Специалист считает, что «вторичка» останется в привычной ценовой категории, ведь продавцам ничего не останется кроме как снижать цены на фоне отсутствия платежеспособных клиентов. Об этом сообщает издание «Прайм».
В настоящее время большое количество заемщиков уже не могут платить долги по нескольким причинам:
- высокой закредитованность населения;
- уход ряда иностранных компаний с российского рынка;
- закрытие некоторых отечественных предприятий.
В связи с этим кое-кто из владельцев жилья решает продать имеющуюся недвижимость, чтобы расплатиться с банками и получить деньги на жизнь.
Риелтор считает, что это должно привести к снижению цен на вторичное жилье или предоставлению скидок при его продаже. При этом, цена на квартиры бизнес-класса, думает Дарья Кучмистова, так и будет расти из-за отсутствия предложения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне начнут вкладываться в недвижимость, чтобы сохранить деньги.