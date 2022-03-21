В Петербурге умер кинорежиссер Виталий Мельников

Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет. Фото: кадр из Д/Ф "Виталий Мельников. Мои актеры"

Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет. Фото: кадр из Д/Ф "Виталий Мельников. Мои актеры"

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Петербурге на 94-м году жизни.

О смерти режиссера сообщили в киностудии «Ленфильм».

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — передает ТАСС.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года в Амурской области. После окончания ВГИКа он снял несколько документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов, среди которых «За новые луга и пастбища», «В колхозном клубе», «Новая мелиоративная машина».

С 1964 года Мельников работал на киностудии «Ленфильм», а с 1989 по 2006 годы был художественным руководителем киностудии «Голос» («Ленфильм»).