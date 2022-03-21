В Петербурге умер кинорежиссер Виталий Мельников

В Петербурге умер кинорежиссер Виталий Мельников
Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет. Фото: кадр из Д/Ф "Виталий Мельников. Мои актеры"

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Петербурге на 94-м году жизни.

О смерти режиссера сообщили в киностудии «Ленфильм».

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — передает ТАСС.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года в Амурской области. После окончания ВГИКа он снял несколько документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов, среди которых «За новые луга и пастбища», «В колхозном клубе», «Новая мелиоративная машина».

С 1964 года Мельников работал на киностудии «Ленфильм», а с 1989 по 2006 годы был художественным руководителем киностудии «Голос» («Ленфильм»).

виталий мельников кинорежиссер смерть


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю