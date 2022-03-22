Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан

В подмосковном Домодедово неизвестный облил серной кислотой мужчину и девушку, выходивших из подъезда жилого дома. Нападавший бывший возлюбленный девушки. О моменте происшествия рассказал сосед пары.

Инцидент случился в понедельник, 21 марта, в Подольском проезде. Сосед пострадавших возвращался домой с работы, когда увидел, как к молодым людям бежит неизвестный в капюшоне. По его словам, злоумышленник подбежал к паре со стороны помойки. Девушка попыталась убежать, а ее спутник спокойно развернулся на нападавшего.

«Вот он в него раз плеснул… А потом побежал за ней. Догнал ее и кинул ей, по-моему, с чашки… Я к ним подошел, они уже сидели на грязном снегу, умывались», — рассказал мужчина в беседе с телеканалом «Звезда».

После очевидец вызвал пострадавшим «скорую».

Также, по данным правоохранителей, пострадал проходящий мимо подросток. Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Нападавшего задержали. На допросе он объяснил свои действия личной неприязнью к бывшей девушке и ее новому молодому человеку.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что 10 декабря на набережной канала Грибоедова молодой человек из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего избранника. Подозреваемого заключили под стражу. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену.