В Петербурге ревнивцу, облившему кислотой влюбленную пару, продлили арест

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который из ревности облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова.

Он будет находиться под стражей до 8 марта, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря на набережной канала Грибоедова. 24-летний молодой человек подозревается в том, что из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего избранника. Подозреваемого заключили под стражу. По решению суда, он будет находиться под арестом до 8 января 2022 года. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену.

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