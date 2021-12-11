Сексуальный маньяк, нападавший на школьниц в Петербурге, задержан

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в серии нападений на девочек. Мужчина дал признательные показания.

По данным 78.ru, в полицию доставили 21-летнего парня, работающего менеджером в магазине. Как считают правоохранители, на его счету как минимум два нападения на 14-летних школьниц. Он удерживал их и трогал за интимные места.

Предполагаемый сексуальный маньяк признался в совершении преступлений. Полицейские наведались в его квартиру, где изъяли системный блок, мобильные телефоны, планшеты, умные часы и флэш-карты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охранники бара на Рубинштейна не давали петербурженке попасть к себе домой. Местной жительнице пришлось топтаться у входа.