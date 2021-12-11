Охранники бара на Рубинштейна не давали петербурженке попасть к себе домой

Охранники бара на Рубинштейна не давали петербурженке попасть к себе домой
Петербурженку охранники бара не пускали в дом. Фото: "Яндекс карты"

В социальных сетях петербурженка опубликовала видео. Судя по записи, женщину не пускали охранники в собственную парадную.

По мнению горожанки, в дом могли попасть вечером, 10 декабря лишь гости бара на улице Рубинштейна. Местной жительнице пришлось топтаться у входа.

Неприятный инцидент случился в ночь с 10 на 11 декабря в доме № 1 по Рубинштейна.

Известно, что для входа в бар клиентам необходимо пройти подъезд и только после этого возможно зайти в заведение. Интересно, жилые квартиры и увеселительное место находится в таком близком соседстве.

«Идешь, время 11 час ночи, пустят тебя еще или не пустят – вопрос. Стоит охранник и не пускает», – рассказывает петербурженка в ролике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский бар El Copitas занял 8 место в рейтинге лучших баров мира.

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Охранники бара на Рубинштейна не давали петербурженке попасть к себе домой
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