Петербургский бар El Copitas занял 8 место в рейтинге лучших баров мира

Бар El Copitas в Северной столице занял восьмое место в рейтинге The World’s 50 Best Bars.

В рейтинге лучших баров со всего мира петербургский El Copitas встал на 8 место, что стало рекордным показателем для заведений из России за все историю рейтинга. Об этом сообщается на официальном сайте The World’s 50 Best Bars.

Бар El Copitas уже шесть лет работает во дворе-колодце на Колокольной улице. На сегодняшний день он является одним из лучших баров мира, он в 4 раз входит в топ-50 заведений. На протяжении двух лет петербургский бар находился на 27 месте, в 2018 году он был 39-м, а в 2016 и 2017 годах входил в лонг-лист. Сегодня стало известно, что бар поднялся на 8 строчку рейтинга.

Заведение примечательно тем, что у него нет вывески, а попасть в него можно только по предварительной записи из-за ограниченного количества посадочных мест. В меню бара представлены мексиканские закуски.

Самым лучшим баром уже второй год остается лондонский Connaught Bar. Московский Insider встал на 13 строчку.

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