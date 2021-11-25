Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes

Сбер получил наивысшую награду — «платину» — в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG.

Акцент в текущем ренкинге был сделан на ESG-практиках бизнеса. Сбер получил более 70 баллов по 18 основным метрикам, сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология». Всего в рейтинге участвовало 104 российские компании, платинового статуса удостоились всего 11 работодателей. Члены жюри — специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию — могли проголосовать по каждой из компаний: поднять или понизить её статус на один шаг. Рейтинг выпускается с 2019 года.

Жюри рейтинга отметило исследовательскую деятельность Сбера: более 160 проектов реализуются в бизнес-подразделениях, в частности беспилотные автомобили SberAutoTech, робот-дезинфектор и платформа торговли сертификатами возобновляемой энергии. Также Сбер заключил соглашение с АФК «Система» об открытии кредитной линии на 10 млрд рублей с возможностью привязать ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития.

Ранее Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в мировой рейтинг лучших работодателей. Глобальный ренкинг Forbes подготовил в партнёрстве с исследовательской компанией Statista.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.