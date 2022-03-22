Более 20 тысяч: пожилым россиянам перечислят крупную выплату до 25 марта

Для многих пенсионеров суммы стали больше с этого года благодаря решению региональных властей. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Для многих пенсионеров суммы стали больше с этого года благодаря решению региональных властей. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пожилые граждане России продолжают получать денежные средства за первый весенний месяц. Многим пенсионерам средства придут в гарантированном минимальном объеме 21 тысячи рублей. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, период выплаты пенсий за март должен завершиться на текущей неделе. Получить положенные средства в полном объеме пенсионеры должны до 25 марта.

Как сообщил PRIMPRESS, эксперт напомнил, что для многих пожилых граждан суммы выплат стали больше с этого года благодаря решению региональных властей.

«Например, в столичном регионе сейчас минимальные пенсии стали выше. Если пенсионер прожил в Москве более 10 лет и имеет местную прописку, ему выплачивают на старости 21 тысячу рублей. Это городской стандарт, до которого доводятся все пенсии таких граждан», — объяснил Власов.

Эксперт также рассказал, что в Подмосковном регионе минимальные пенсии доведены до 17 тыс. рублей для отдельных категорий пожилых граждан. Это пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в квартире в одиночестве. При этом важно, чтобы россиянин прожили в регионе не менее десяти лет с местной пропиской.

Напомним, в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

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