Путин: в России повысят зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии

Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях. Фото: kremlin.ru

В России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Власти примут соответствующее решение в ближайшее врем. Российский лидер отметил, что понимает, как по карманам граждан «бьет» рост цен. Поэтому правительством принято решение о повышении МРОТ, а также всех социальных пособий, включая пенсии.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Напомним, также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.