В Петербурге скончался еще 21 пациент с коронавирусом

В Петербурге скончался еще 21 пациент с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 21 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлено 28 летальных исходов за сутки. Третье место с 15 смертями разделяют Московская, Самарская и Челябинская области. В Ленинградской области умер еще один пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 895. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 365 802 человек, в том числе 429 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.

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