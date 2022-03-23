«Известия»: российские магазины подняли цены на товары из старых партий

&#171;Известия&#187;: российские магазины подняли цены на товары из старых партий
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что рост цен связан с ажиотажным спросом. Фото: pixabay

Российские магазины начали поднимать цены на старые коллекции и товары. Подорожание затронуло одежду и обувь, косметику, технику, средства личной гигиены.

Как сообщают «Известия», ценники меняют не только на импортные товары, но и на товары отечественного производства. Например, магазины Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, Sela) подняли цены на 80%, причем даже на те вещи, которые в феврале были на распродаже.

В сети обувных магазинов «Рандеву» объяснили, что повышение цен вызвано прекращением поставок обуви из Европы, которая составляет 90% ассортимента. Цены стали менять даже на товар, который поступил в продажу еще в прошлом году.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что рост цен связан с ажиотажным спросом. Служба начала уже больше тысячи проверок, выданы десятки предостережений и предупреждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с апреля в России цены на продукты от Nestle и Unilever могут взлететь до 40%.

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