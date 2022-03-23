В Росздравнадзоре призвали не создавать искусственный дефицит лекарств

Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.

«Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве», — приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, если в каких-то аптеках пропадают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны россиян и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.

«Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5-10 раз», — отметила Самойлова.

Она отметила на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств. Анализ мониторинга показал, что необходимые лекарства есть. В ведомстве подчеркнули, что сейчас лекарственные препараты производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в прошлом году. В частности, на данный момент на российском фармрынке есть годовая потребность «левотироксина натрия.

Глава Росздравнадзора призвала не создавать искусственный дефицит и не скупать лекарства в огромных количествах.

«Не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности»,- сказала она.

Самойлова отметила, что если нужно приобрести лекарство, то следует заказать его заранее в аптеке или поискать на специальных агрегаторах. Если вы столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе, то нужно сообщить об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию ведомства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране нет резкого роста цен на жизненно необходимые лекарственные препараты. Глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24», что скачков цен на жизненно необходимые лекарства и проблем с ними не наблюдается. По его словам, компании подтверждают поставки препаратов на российский рынок. Министр также призвал граждан не закупаться лекарствами впрок. Он отметил, что многие скупают препараты на три-шесть месяцев вперед, но в этом нет необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне санкций Запада, подорожании доллара и евро, проблем с логистическими цепочками и поставками жители России стали сообщать об исчезновении с полок аптек некоторых лекарств. Эксперт рассказала, как правильно в таком случае подобрать аналог, и на что стоит обратить внимание в первую очередь.