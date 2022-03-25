В течение недели Северная столица получит 4 дефицитных лекарства

В течение недели Северная столица получит 4 дефицитных лекарства
В течение недели Северная столица получит 4 дефицитных лекарства. Фото: Pixabay

Лекарственные препараты, которых остро не хватает в Санкт-Петербурге, планируют поставить в течение недели.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в течение недели в Петербург придут дополнительные дозы четырех дефицитных препаратов, среди которых Метотрексат», «Иммуноглобулин человека нормальный», «Ботулинический токсин типа А» и «Левотироксин натрия». Об этом пишет ТАСС.

«Все четыре позиции, мы рассчитываем, в течение этой недели будут поставлены, контракты на их поставку уже подписаны», — утверждает Лисовец.

Отмечается, что за последние недели были отменены 19 из 74 аукционов по закупке лекарств. Причины, по которым они не состоялись кроются в отсутствии препарата в России, отсутствия необходимого количества и отсутствия возможности поставщика участвовать в аукционе из-за резкого роста курса валют.

При этом Лисовец заметил, что это не означает, что дефицитные лекарства не будут представлены льготным категориям граждан, так как комитет объявил закупку повторно, а также на время проведения повторного аукциона препараты закупаются у в меньшем объеме до результатов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Росздравнадзор проводит работу со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков. Отмечается, что лекарства на складах имеются в достаточном количестве.

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