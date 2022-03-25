Путин и Гергиев обсудили воссоздание в России дирекции императорских театров

Путин и Гергиев обсудили воссоздание в России дирекции императорских театров
Гергиев считает, что настало время, чтобы подумать над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров. Фото: mariinsky.ru

Валерий Гергиев думает над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров.

Как сообщают РИА Новости в пятницу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Российский лидер и художественный руководитель Мариинки обсудили идею воссоздания в России дирекции императорских театров.

Гергиев считает, что настало время, чтобы подумать над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским циркам, кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять залы на 100%. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает пресс-служба Смольного.

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