Путин и Гергиев обсудили воссоздание в России дирекции императорских театров

Гергиев считает, что настало время, чтобы подумать над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров. Фото: mariinsky.ru

Гергиев считает, что настало время, чтобы подумать над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров. Фото: mariinsky.ru

Валерий Гергиев думает над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров.

Как сообщают РИА Новости в пятницу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Российский лидер и художественный руководитель Мариинки обсудили идею воссоздания в России дирекции императорских театров.

Гергиев считает, что настало время, чтобы подумать над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским циркам, кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять залы на 100%. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает пресс-служба Смольного.