Путин и Гергиев обсудили воссоздание в России дирекции императорских театров

Валерий Гергиев думает над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров.
Как сообщают РИА Новости в пятницу, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.
Российский лидер и художественный руководитель Мариинки обсудили идею воссоздания в России дирекции императорских театров.
Гергиев считает, что настало время, чтобы подумать над тем, как скоординировать усилия Большого и Мариинского театров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским циркам, кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять залы на 100%. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает пресс-служба Смольного.