Петербургским циркам, кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять залы на 100%

В Петербурге численность мероприятий, которые не требуют согласования, увеличили до 300 человек. Фото: Pixabay

В Петербурге численность мероприятий, которые не требуют согласования, увеличили до 300 человек. Фото: Pixabay

В Петербурге концертные организации, кинотеатры, театры и цирки вновь могут полностью «набивать» зрителями с 28 марта.

Наполнять залы станет возможно теперь на 100%. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает пресс-служба Смольного.

С понедельника, 28 марта, посетители театров, цирков, концертных залов и кинозалов могут рассаживаться по всему помещению. При этом, ограничение максимального количества посетителей остается в силе, также до 2 тыс. человек.

Кроме того, спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные и досуговые мероприятия стало возможно организовывать, не согласовывая это с исполнительной властью. Численность посетителей становится больше — до 300 человек.

Плюс ко всему, отменяется условие о 50% наполняемости и нахождении посетителей только на пассажирских местах для речных трамвайчиков.

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