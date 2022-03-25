Центробанк возобновляет покупку золота у банков с 28 марта

Центробанк возобновляет покупку золота у банков с 28 марта
Установленный уровень позволит обеспечить устойчивое предложение в 2022 году. Фото: pixabay

Центробанк с 28 марта будет покупать золото банков по фиксированной цене

Так, вплоть до 30 июня цена на золото, установленная Банком России будет составлять по 5 тыс. рублей за грамм, сообщили в пресс-службе регулятора.

Цена была сформирована в результате решения ЦБ вновь покупать золото у банков. По истечении установленного регулятором периода стоимость золота уточнят с учётом ситуации на торгах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвестиционное золото можно купить в банках, которые могут устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).

Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева посоветовала не вынимать из банковской упаковки золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций. Она отметила, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат.

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