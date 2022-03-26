Парфюмер назвала ароматы, привлекающие противоположный пол

Стало известно, какие запахи духов нравятся мужчинам и женщинам.

Основательница бренда «VN Perfumes» и Школы Парфюмерного Искусства» Валерия Нестерова назвала ароматы, которые сводят противоположный пол с ума, передает «Мослента».

Оказалось, что как раз-таки традиционно-женственные ароматы не дадут женщине остаться незамеченной. В том числе цветочные, фруктовые, ягодные ноты. Несмотря на то, что эти запахи считаются банальными, эксперт считает, что именно они особенно привлекательны для мужчин.

Обратить на себя внимание прекрасной половины человечества помогут фужерные ароматы, и парфюмы с древесными нотками. Специалист считает, что в данном случае уместны будут нотки мха, бергамота, кумарина и лаванды.

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